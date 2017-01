TALBOG!!!: PINOYS SA US, SUMAGUPA SA BAGYO PARA KAY ALDEN!

Hindi naging sagabal ang bumabagyong gabi sa Los Angeles para dumugin at mapuno ang venue ng Sikat Ka Kapuso Abroad na kinabibilangan nina Alden Richards, Dennis Trillo, Tom Rodriguez, Jennylyn Mercado, Lovi Poe at Betong.

Marami sa dumagsa sa Long Beach ay fans ng Pambansang Bae na nagmula pa sa iba’t ibang parte ng Amerika. Sabi nga, mas ang show nina Alden ang pinaghandaan nila kesa sa inauguration ni US President Donald Trump na sa unang araw pa lang ng pag-upo niya ay protest rally agad ang sumalubong sa kanya, hindi lang sa Washington DC kundi sa iba’t ibang malalaking siyudad sa Amerika.

Nakita namin sa post ng mga fans na full pack ang venue sa Long Beach. Kaya naman full of energy ang mga artista habang inaaliw nila ang mga fans. Congratulations sa inyong lahat.

Pero, dahil tapos na ang show, kanya-kanya na silang lakad. Si Tom ay nag-extend para puntahan ang kanyang pamilya roon. At pinakita nga niya na sinagupa nila ang pagbuhos ng snow roon, at halatang aliw na aliw siya.

Sina Tom at Dennis naman, mega-pasyal na sa mga lugar doon. Nakakatuwa nga na happy na talaga sila. At tanggap talaga ng mga fans ang relasyon nila, ha, kahit magkaiba na ang mga projects nila, o iba na ang mga kapareha nila sa harap ng kamera.

Walang masama kung buntis si Kylie!

Wala namang masama kung buntis nga si Kylie Padilla. Ito ay produkto ng dalawang nagmamahalan.

Nasa edad na rin naman ang sinasabing ama (Aljur Abrenica) ng batang dinadala ni Kylie at sigurado naman ako na handa nilang harapin ang pagiging magulang. Ito siguro ang hudyat kaya kailangan ni Amihan na isakripisyo ang buhay para isalba ang trono ng Lireo sa Encantadia.

Pero mas lalo pa kaming excited nang i-announce ng director ng top-rating telefantasya ng GMA Network na si Direk Mark Reyes na mas marami pa raw nakakagulat at kapanapanabik na kaganapan ang dapat nating abangan dahil sa mga revelations na magaganap dito.

“Nakakagulat. Masa-shock sila kasi there are characters, na simula pa lang ay nandun na, that will bid the show goodbye.

However, may mga bago ring characters na papasok like Amarro (Alfred Vargas).





The viewers should also expect that there is really a shocking revelation in Encantadia,” sabi ng mahusay na direktor.

Miss U candidates, enjoy sa Wowowin!

Bago rumampa sa stage sa coronation night ng Miss Universe next Monday (Jan. 30), dumalaw muna ang ilan sa mga kandidata sa show ni Willie Revillame, ang Wowowin, kung saan ipalalabas ang episode na ‘yon sa Huwebes (Jan. 26).

Makikita nga sa show sina Croatia, Haiti, Cayman Islands, Curacao, Czech Republic, Bulgaria, Sweden, US Virgin Islands, Canada, Barbados and Norway.

Ayon sa aming source, masaya ang mga kandidata dahil sa warm welcome na natanggap nila mula sa Kapuso Network.

Kris, napiga ang emosyon!

Patay na ang tsikang iiwanan na ni Kris Bernal ang GMA na nagpasikat sa kanya.

Puspusan na ang paghahanda ng Kapuso actress para sa kanyang upcoming drama project this year, ang remake ng 2007 GMA drama series na Impostora.

“Acting workshop Day 1 under Coach Anne Villegas. Excuse my face, napiga lahat ng emosyon ko,” ang caption ng kanyang post sa Instagram.

Nakatakdang mapanood ngayong taon ang serye na tungkol kay Nimfa, isang street vendor na papayag sumailalim sa facial reconstruction surgery para magkunwari bilang si Rosette, isang maganda at mayamang babae.