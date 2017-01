PINOY: U.S. PA RIN KESA CHINA

‘Most trusted’ ng mga Filipino ang bansang Amerika at pumapanga­lawa rito ang United Nations (UN) habang pa­ngatlo naman ang Japan. Pinakasadsad naman at may pinakamataas na ‘distrust’ na grado sa mga Pinoy ang bansang China na sinundan ng Russia, mga bansang mas pinapaboran ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na ma­ging kaibigan at makadikit ng Pilipinas.

Base sa Pulse Asia survey na mayroong 1,200 respondents na pinulsuhan mula Disyembre 6 hanggang Disyembre 11, 2016, lumilitaw na ang United States (US) ang ‘most trusted’ sa limang binanggit doon.

Nakapuntos ang Amerika ng 76% trust rating habang ang Japan ay 70%. Ang UN naman na isang international body ay umiskor ng 74% trust rating.

Ito’y sa kabila ng lantarang pag-atake ng Pangulo sa US at maging sa UN sa halos lahat ng kanyang mga talumpati dahil sa hindi nito nagugustuhang pakikialam ng dalawa sa kanyang ‘war on drugs’ na tigmak ng dugo.

May ilang talumpati pa ito kung saan deretsahang minura ang lider ng Amerika na si outgoing President Barack Obama at sinabihang ‘go to hell’ habang pinalalayas ang US forces na nasa bansa.

Kung panalo ang porsiyentong iniskor ng US, UN at Japan, karamihan sa mga Pinoy naman ay matabang ang reaksyon sa China kung saan kumabig ito ng 61% distrust rating.

Sa kabila ito ng mga pagsisikap ng Pangulo na mas mapalapit pa ang Pilipinas sa Tsina. Nasa 58% naman ang distrust rating ng Russia.

Bukod dito, umiskor naman ng 55% distrust rating ang Great Britain habang ang European Union (EU) ay may 50% trust rating at 47% distrust rating.