PINATAPANG NI PDU30 — PING

Kumbinsido si Sen. Panfilo Lacson na totoong pinatapang ng mga pahayag at panghihikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis sa kanilang giyera laban sa illegal drugs pero tila mas lumakas rin ang loob ng mga tiwaling pulis sa kanilang ilegal na gawain gamit ang ‘war on drugs’ campaign ng kasaluku­yang administrasyon.

Isang halimbawa umano ang “tokhang for ransom” na naging talamak simula nang magbigay ng mas malakas na kapangyarihan sa mga pulis ang Pangulo upang sugpuin ang salot na droga.

Ito ang suspetsa ni Sen. Panfilo Lacson kung bakit nauuso ang pagdukot sa mga mayayamang tao, tatakutin na sangkot sa drug trade para makakuha ng pera kapalit ng paglaya.

Sinabi ni Lacson na dahil sa naging pahayag ni Pangulong Duterte na hindi niya hahayaang makulong ang mga pulis na susuporta sa kampanya laban sa ilegal na droga, nagkaroon tuloy ng lakas ng loob ang mga tiwaling pulis na perahan ang mga inosenteng biktima.

“`Yan ang malungkot. Dahil nakita nila ang passion, ang galit ni Pa­ngulong Duterte. Ang iba talaga, dahil pahayag din, ipa-pardon ko kayo naka-ready ang blank form,” komento ng senador.

“Sa pangkaraniwang pulis medyo lalakas din ang loob pero ang masama rito ang mga tiwali ginagawang dahilan para sa sarili nilang kapakanan. Alam nilang takot ang mamamayan kaya pati inosenteng ‘di involved sa illegal drugs ‘yan ang kanilang pinupuntirya para maperahan,” suspetsa ni Lacson.

Isiniwalat din ni Lacson na maraming sulat ang dumating sa kanyang tanggapan hinggil sa kapareho nilang naranasan sa mga pulis na nambiktima sa kanila, matapos mabalitaan na iimbestigahan ng Senado ang pagkamatay ng negosyanteng Koreanong si Jee Ick Joo sa loob ng headquarters ng Philippine National Police (PNP) sa Camp Crame.

“Marami ring sumulat dahil siguro narinig ang pagdinig na magaganap. May mga natanggap kaming sulat may detalye at pangalan. Pero halos pareho ang pangyayari. Huhulihin tapos peperahan, ide-detain. ‘Yung iba nakasuhan pa nga,” paglalahad ng senador.