‘Pinas bumida ulit sa labas

Muling bumalandra sa international news ang Pilipinas dahil sa pag-kidnap, pagpapatubos, pagpatay at pag-cremate ng ilang pulis sa Koreanong negosyanteng si Jee Ick Joo kung saan ginawa pa mismo sa loob ng PNP Headquarters ang karumal-dumal na krimen.

“Philippine officers are accused of strangling a South Korean businessman at police headquarters,” anang headline ng New York Times.

Bitbit naman ng ilang foreign news wires ang ganitong balita, “South Korean businessman kidnapped, killed by Philippine police – Seoul.”

May isang artikulo namang pinalagan si Justice Sec. Vitaliano Aguirre II kung saan tinawag ng New York-based Human Rights Watch ang pangyayari na isang indikasyon na mayroong “breakdown of rule of law” sa bansa sa ilalim ng Duterte administration.

Binigyan-diin ni Aguirre na ang pagkamatay ni Jee ay isang ‘isolated case’ lamang at tinawag pa na “wishful thinking” ang obserbasyon ng human rights group.

Kahapon ay kinumpirma ni Department of Foreign Affairs (DFA) Sec. Perfecto Yasay Jr. na nakikipag-ugnayan na siya sa kanyang South Korean counterpart hinggil sa kaso ni Jee.

Tinitiyak umano ng Philippine government sa South Korean government na mabibigyan ng hustisya ang kamatayan ng kanilang kababayan.

Opinyon naman ni Kabayan partylist Rep. Harry Roque na dating propesor ng International Law sa University of the Philippines (UP), “Philippines may incur possible international responsibility for the killing of a South Korean in the hands of suspected Tokhang policemen. Under International Law, Roque explained that a state may be held liable for failure to protect the life of foreign nationals in its territory.”