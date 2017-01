PIA, PATAY NA PATAY SA ‘ABS’ NI MARLON!

Matapos mag-post ng mga photos nilang magkasama sa Hawaii ang ­rumored sweethearts na sina Pia Wurtzbach at car racer Marlon ­Stockinger sa kanilang Instagram, masisilip uli at mapapanood ang dalawa sa isang selfie-video na ginagawa mismo ng nasabing Miss Universe 2016 sa IG account na @Pianatic_24, isang fan page ng beauty queen.

Nakadapa ang magkatabing sina Pia at Marlon sa beach habang naka­harap sila sa video camera.

Sa shot mapapanood ang rebelasyon ni Pia tungkol sa kung ano ang ­nagustuhan niya kay Marlon. Walang patumangga at confidently beautiful na sinabi ni Pia na ang mga pandesal sa tiyan ni Marlon ang nagustuhan niya rito na ­ikinagulat at sandaling ikinailang ng race driver.

Si Pia ang unang nag-dialogue at tinanong niya ang sarili kung ano ang ­nagustuhan niya kay Marlon. Sinagot niya ito agad ng “his abs”.

Nang ma-realize na nailang si Marlon sa sinabi niya, mahina siyang ­nagsalita ng “sorry”.

Mabilis namang nag-react si Marlon at tinanong si Pia kung hindi ba ang kanyang ‘personality’ ang nagustuhan nito sa kanya. Sumagot naman si Pia na ang pleasing personality nito ang nagustuhan niya.

Heto ang tsikahan nila…

PIA: “What do I like most about Marlon… is his abs…sorry.”

MARLON: “Not my personality?”

PIA: “Ah, yeah, you have pleasing personality…(laugh).





Binanggit din ni Pia ang pangalang Sean na kausap niya sa video ­conversation. Parang ini-interview si Pia video chat.

Sinabi rin ni Marlon na ang pinakapaboritong pagkain niya ay ang Chicken Adobo. Tinanong din si Pia ng kausap kung kumakanta si Marlon at hinilingan niya ang katabi na kumanta, pero tumanggi ito dahil hindi raw siya kumakanta.

Sinabi nina Pia at Marlon na ang ginawa nilang activity ng araw na ‘yun ay hiking na halos maabot nila ang tuktok pero nabigo sila.