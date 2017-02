PIA-MARLON, PERFECT ANG V-DATE!

Sa race track sa Carmona, Cavite nag-spend ng kanilang Valentine’s Day sina Miss Universe 2015 Pia Alonzo Wurtzbach at Formula 1 race car driver Marlon Stockinger. Nag-enjoy na magkarerahan sina Pia at ang kanyang Fil-Swiss boyfriend na si Marlon noong Araw ng mga Puso.

“@piawurtzbach: My first time at go-karting with the best teacher! @mar­lonstockinger. Our idea of a perfect date ❤ I wanna go again! Happy Valen­tine’s Day everyone! #ValentinesDay #Valentine#BilisNgPinoy,” sey pa ni Pia.

Ito ang unang pagkakataon na mag-drive si Pia ng go-kart. Matagal na raw niyang gustong gawin ito, pero dahil sa Miss Universe duties niya, hindi niya ito magawa.

Kelan lang ay nagkasama sina Pia at Marlon sa Brunei. Dahil may 2 weeks na bakasyon si Pia pagkatapos niyang ipasa ang kanyang korona, kaya malaya silang namasyal sa Brunei.