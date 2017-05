Photoshop na HHWW ni Kiko at Risa, gawa ng demonyo — Sharon

Sa mismong selebrasyon ng Araw ng mga Ina, nagpalitan ng matatamis na “I love you” ang mag-asawang Sen. Francis “Kiko” Pangilinan at megastar Sharon Cuneta.

Ito rin ang unang pagkakataon na sumagot ang megastar sa mapanirang photoshop na litrato ng kanyang esposong si Kiko at kapwa senador na si Sen. Risa Hontiveros.

Halatang peke ang nag-viral na HHWW photo na tinawag pa ng ilang netizen na “Ri-Ko” o Risa-Kiko HHWW na tila pambubuyo ng isang ‘love team’ in the making.

Unang nagpost si Sharon sa kanyang Facebook account ng mahabang paliwanag na walang kinalaman sa pinagdadaanan niya ngayon ang viral fake photo ng kanyang esposo at ni Hontiveros.

Nagtapos ang kanyang post sa katagang “I love you”.

Sa Twitter account naman ni Kiko kung saan naka-tag ang kanyang maybahay, sumagot ito ng “I love you dearly. Happy Mother’s Day!@sharon_cuneta12” na iponost ng 12:06 ng Linggo ng tanghali.

Sa Facebook account ni Sharon, itinanggi nitong na may relasyon ang kanyang asawa sa senadora at ito ang dahilan ng pag-alis niya patungong US.

Tinawag din niyang “evil” ang gumawa ng pekeng litrato at sa mga nang-iintriga sa kanyang personal na buhay.

“Okay. Here is the truth. Kung anuman ang pinagdadaanan ko/namin ngayon, HINDI PO ITO KASALI DOON. There is no truth to the rumours going around that Kiko and Sen. Risa Hontiveros are having an affair (or held hands). Some people are evil. They have nothing better to do than ruin people’s lives…” bahagi ng post ng megastar sa kanyang Facebook account.