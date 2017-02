PHILLIP, ‘NOT GUILTY’ SA KASO NI CRISTINA!

Not guilty ang naging hatol sa aktor na si Phillip Salvador sa kasong estafa na isinampa ng businesswoman na si Cristina Decena noong 2003. Naganap ang pagbasa kay Kuya Ipe noong nakaraang February 20, 8:30 AM sa Branch 62 ng Metropolitan Trial Court of Makati City.

Nag-ugat ang kasong ito dahil sa isang condo unit na dating tinirhan nina Kuya Ipe at Kris Aquino. Diumano ay binenta ni Kuya Ipe ang naturang condo kay Cristina sa halagang P15 million. Binayaran ito ng buo ni Cristina pagkatapos mangako si Kuya Ipe na ita-transfer niya ang pangalan ng condo unit kay Cristina.

Pero hindi raw nangyari iyon. Kaya doon na nagsampa si Cristina ng estafa case kay Kuya Ipe.

Sa araw ng pagbasa ng verdict kay Kuya Ipe muli silang nagkaharap face-to-face ni Cristina.

Nasaksihan ng mga naroon na media ang yakapan ng dalawa. Senyales daw ito na pinatawad na ni Cristina si Kuya Ipe.

Ayon sa aming source mula sa opisina ni Ms. Decena, naka-move na ito at noon pa raw niya napatawad si Phillip sa ginawa nito sa kanya. Hinintay lang daw niya ang magiging verdict ng kaso nito.

“All’s well that ends well. It has been 14 years. We should all move on.

“I have forgiven Phillip a long time ago.

“Mas maganda ‘yun kesa sa may dinadala kang sama ng loob.

“Tanggalin na natin ang anumang negative sa buhay natin.





“Nagpapasalamat na lang ako na mabait ang Diyos sa akin at patuloy pa rin ang magandang buhay ko at ng pamilya ko. I pray the same for Phillip,” pahayag pa ni Ms. Decena.

Sa isang nalalapit na press conference para sa kanyang bagong TV show ikukuwento lahat ni Ms. Cristina Decena tungkol sa natapos ng kaso at ang muli nilang pagkikita ni Phillip Salvador.