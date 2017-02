PhilHealth bigo sa hirit sa COA

Bigo ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) sa hirit nito sa Commission on Audit (COA) na irebyu ang notice of disallowance (ND) na nagkakaha­laga ng P247.88 million.

“All told, there is no reason to reverse the assailed decision as it is clear from the foregoing that the benefits granted by PHIC were not in conformity with the required laws and regulations,” ayon sa COA sa petisyon ni dating PhilHealth president at chief executive officer Dr. Eduardo P. Banzon.

Sa halip ay agarang pinasosoli nina COA chairman Michael G. Aguinaldo at commissioners Jose A. Fabia at Isabel D. Agito ang nasabing halaga.

Magugunita na nag-isyu ng apat na ND ang COA noong 2009 at 2010 ukol sa P247.88 million na allowance at iba pang benepisyo ng mga opisyales at empleyado ng PhilHealth mula 2007 hanggang 2009 dahil labag umano ito sa batas.

Ayon sa COA, labag sa batas ang karagdagang allowances na ito dahil tanging ang Kongreso ang magdedesisyon kung ano’ng benepisyong dapat tanggapin ng mga empleyado ng gobyerno.