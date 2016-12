PH namumurong ma-blacklist

Namumurong mapa­sama sa blacklist ang Pilipinas kapag hindi naipasa ang amendments sa Anti-Money Laundering Act (AMLA) sa susunod na taon.

Ayon kay Sen. Francis Escudero, chairman ng Senate committee on banks and financial institutions, malaki ang implikasyon kapag blacklisted ang bansa dahil mahihirapan ang pagpasok ng pondo ng investors kabilang na ang remittances ng overseas Filipino workers (OFWs).

“It will affect the country because money won’t flow as easily into the country from foreign investors and then it might give our OFWs hard time in so far as remitting their money is concerned by subjecting this money in so many inquiries and questions if we are in the blacklist,” paliwanag ni Escudero.

Ang amendment sa AMLA ay isasalang pa lang sa plenary debate sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Enero 16.

Sa ilalim ng panukala, masasakop na dito ang mga casino na siyang pinagdadaanan ng ‘hot money’.