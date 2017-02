Petisyon ni Napoles, ibinasura

Ibinasura ng Supreme Court ang petition ng tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles sa kasong criminal na isinampa laban sa kanya kaugnay sa umano’y ‘misuse’ ng pork barrel ni da­ting Agusan del Sur Rep. Rodolfo “Ompong” Plaza.

Kinatigan ng SC ang naunang desisyon ng Office of the Ombudsman na nagsasaad na may sapat na ebidensiya para maidiin sa kasong malversation of fund, corruption of public officials at pag­labag sa Section 3 (e) of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Napoles sa Sandiganbayan.

Si Napoles ay inakusahan na nagbigay ng ‘kickbacks’ kay Plaza matapos na mailagay ang P27.5 milyong halaga ng kanyang Priority Development Assistance Fund (PDAF) sa mga pekeng non-government organizations ng una mula 2004-2010.