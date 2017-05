Persona non grata vs Callamard, hiniling ng VACC

By Danny Pain

Sumulat na rin ang Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) kay Pangulong Rodrigo Duterte para ideklarang persona non grata sa Pilipinas ang UN special rapporteur na si Agnes Callamard.

Noong Lunes, unang nagpadala ng manifesto ang grupong Liga Independencia Pilipinas at Philippine on Council Affairs sa UN Human Rights Office sa Makati City para hilinging i-persona non grata si Callamard dahil bias umano sa pagpuna sa drug war ng Duterte administration.

Hinamon din ng VACC si Callamard na patunayan ang sinabi nitong hindi nakakasira ng utak ang paggamit ng illegal na droga.

Ayon kay VAAC founding chairman Dante Jimenez, nakababahala ang pahayag ni Callamard dahil wala naman itong inilatag na medical explanation.

Hindi rin aniya kapani-paniwala ang sinasabi ni Callamard dahil hindi rin ito isang dalubhasa o isang medical practitioner.