Perjury at ethics complaint, ibinanta kay Alejano

Palaban pa rin si Magdalo party-list Gary Alejano kahit kuyugin siya ng mga kapwa mambabatas sa pagpapa-impeach kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Ibinasura ng House Committee on Justice ang impeachment complaint sa botong 42-0 at binantaan pa ni House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas ng Ilocos Norte si Alejano na posibleng maharap sa perjury at ethics complaint.

Tinanong ni Fariñas si Alejano kung meron itong personal knowledge sa kanyang mga reklamo bagay na inamin ng huli na wala, kundi base lamang ito sa mga impormasyong kanyang nakalap.

Ayon kay Fariñas, delikado sa perjury at ethics complaint ang pag-amin ni Alejano na wala siyang personal knowledge sa mga alegasyon nito kay Pangulong Duterte.

“Eh hearsay ito eh. Delikado po kayo dito sa perjury. You’ll be subjected to ethics here,” ani Fariñas.

Itataya ko ang pangalan ko – Alejano

Buwelta naman ni Alejano, nakahandang umano niyang itaya ang kanyang posisyon sa Kamara, para lang maipagtanggol ang mamamayan sa mga maling polisya ng Duterte administration.

“Bakit naman ako nandito? Para magpalamig sa opisina kong aircon? Hindi ako nandito para maglaro lamang, kahit itataya ko ang posisyon ko na representative ng Magdalo party-list, it doesnt matter because ang alam ko tama ang tinatayuan natin,” giit ng mambabatas.

Kabilang sa mga nakasaad sa reklamo ni Alejano laban kay Duterte ang extrajudicial killings dahil sa giyera kontra iligal na droga, ang hindi pagtatanggol ng Pangulo sa teritoryo ng Pilipinas laban sa China sa West Philippine Sea at Benham Rise, hindi deklradong yaman ng pangulo lalo na ang P2.2 Billion bank account, at iba pa.

Binutata rin nito ang pahayag ni Fariñas na propoganda lamang ang mga alegasyon nito laban sa pangulo.





“Kung propoganda ang isyu ng mga patayan ngayon, so hindi pala seryoso ang patayan na libu-libo na (ang biktima). Sino ang tatayo sa mga tao na hindi kayang depensahan ang sarili nya, it should the congress, the represenantative of the people,” pagdiiin ni Alejano.