PEOPLE POWER MAUULIT

People power can happen again.

Ito ang naging paha­yag ni Vice President Leni Robredo kung saan hindi umano dapat mawalan ng pag-asa ang mga Filipino sa mga nagaganap na kasamaan sa kasalukuyan dahil kung nagawa umano ang people power sa Marcos dictatorship ay walang dahilan na hindi ulit ito magawa.

Sa kanyang pagdalo sa forum ng Kaya Natin! At Jesse M. Robredo Foundation Inc. Netwok sa Club Filipino sa San Juan City ay natanong si Robredo kung ano ang magagawa nito sa harap ng mga banta sa demokrasya. Ani Robredo, ang pinagkaiba lamang ng nakaraan at ang ngayon ay hindi pa alam noon ng mga Filipino na posible ang people power, pero sa ngayon ay alam na umano ito ng mga Filipino.

“So, ang akin na lang is to live the spirit of EDSA, parang, let us not be resigned to the evil that is happening. Pero let us acknowledge that real power lies in the hearts and minds of the ordinary Filipinos and we should harness it. Prevent all of these from happening. Don’t feel despair because if we were able to do it during the Ferdinand Marcos dictatorship, there is no more reason why we can’t do it anymore now,” paliwanag ni Robredo.

Malinaw umano ang natutunan ng mga Filipino sa 1986 EDSA Revolution na hindi dapat sasang-ayon sa kasamaan at ang people power ay posible.

Buhay umano ang diwa ng EDSA kaya naman hinimok nito ang mga Filipino na ihayag ang kanilang saloobin nang walang takot, hindi umano dapat mapigilan ang taumbayan sa kung ano ang mga pangyayari sa kasalukuyan.

“Tingin ko lang it has to be sustained. Iyong lahat na nalalaman dapat sasabihin,” pagtatapos pa ni Robredo.