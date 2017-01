Pebrero 6: Nationwide strike!

Nagbabanta ang 74,000 public utility jeep (PUJ) na hihinto ng pamamasada upang lumpuhin ang transportasyon sa buong bansa sa Pebrero 6 at nakatakda silang sabayan ng iba pang pampasaherong mga sasakyan na gaya ng UV Express, mga bus at maging ng mga tricycle upang suportahan ang kanilang protesta laban sa planong phase out ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Pangungunahan ang kilos protesta ng grupong Samahan ng mga Tsuper at Operator ng Pilipinas Genuine Organization (STOP & GO) Transport Coalition na binubuo ng mga transport operators at tsuper ng jeep, UV Express, taxi, bus, TODA at iba pang pampasaherong sasakyan.

Ayon sa grupo, bukod sa malaking pagkilos na ikakasa sa harap ng LTFRB at sa iba pang lugar dito sa Metro Manila, magkakaroon din ng kilos protesta sa iba’t ibang probinsya lalo na sa Bicol region kung saan kasapi sa grupo ang Bicol Federation.

Giit ng presidente ng grupo na si Jun Magno, hindi makatwiran ang pag-phase out sa mga jeep lalo na kung wala namang kapalit na programa rito ang Department of Transportation (DOTr).

Ayon kay Magno, anumang oras ay ilalabas ng DOTr ang memorandum na dapat mayroong financial capability na P7 milyon ang isang operator ng PUV, habang P12 milyon naman sa operator ng UV Express bago sila bigyan ng prangkisa.