Peace process sa kaliwa may pulso pa

Naghihingalo man, hindi pa naman flat line dahil may pulso at humihinga pa ang peace process ng gobyernong Duterte sa mga rebeldeng komunista.

Ito ay sa kabila umano ng ginawang pagbawi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unilateral ceasefire sa mga komunista.

Ayon kay presidential spokesperson Ernesto Abella, kahit walang katiyakan na mareresolba ang sitwasyon sa ground, hindi pa naman tuluyang nadidiskaril ang peace talks sa mga rebelde.

Sinabi naman ni Peace Adviser Jesus Dureza, nagsalita na ang Pangulo, inihayag ang mga rason at nasa kanya umano ang judgment call.

Binigyan-diin ni Dureza na masyado pang maaga para maglabas ng ispekulasyon sa epekto nito sa peace process at bantayan na lamang kung ano ang mangyayari sa susunod na mga araw.

“The President has spoken. He cancelled the government unilateral ceasefire. He gave his reasons. He makes the judgment call. It’s too early yet to speculate its implications on the peace process. Let’s watch how it rolls out,” ayon pa kay Dureza.

Pero si Bayan Muna partylist Rep. Carlos Zarate, umapela sa pamahalaan na huwag isuko ang peace talks sa kabila ng pag-atras sa unilateral ceasefire ng magkabilang panig.

“We call on the negotiating panels of both parties, as well as their respective working groups and committees, to focus in the crafting of an agreement on socio-economic reforms – the crux and the most crucial part of the peace process,” ani Zarate.