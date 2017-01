PDU30 umapir na sa litrato

By Aries Cano

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Makaraan ang isang linggong ‘no show’ at wala ring paramdam sa publiko, umapir na kahapon si Pangulong Rodrigo Duterte pero mga litrato lamang ang ku­malat sa social media na nagpapakitang sakay ito ng Philippine Airlines commercial flight mula Davao City patungong Maynila.

Makikita sa mga lit­rato na katabi ng Pangulo sa kanyang economy seat si Special Assistant to the President Secretary Christopher ‘Bong’ Go.

Pumuwesto ang Pa­ngulo at kanyang Special Assistant sa bandang likuran ng eroplano.

Matatandaang ang huling pagpapakita sa publiko ng Pangulo ay noong Disyembre 30 sa selebrasyon ng paggunita sa kamatayan ni Dr. Jose Rizal sa Luneta na sinundan ng kanyang pagbisita sa mga biktima ng pagsabog sa Leyte ng nasabi ring petsa.

Nauna naman nang sinabi ng Malacañang na ang Pangulo ay nagpa­hinga ng mga nakaraang araw.