PDU30 tinawag na walang ‘balls’ si Trillanes

Ibinalik ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hamon kay Sen. Antonio Trillanes IV na kung malalamanan nito ng matibay na ebidensya ang paratang sa kanya na mayroon siyang kuwestyunableng P2.4 bilyon sa mga bangko ay agad-agad siyang bababa bilang halal na pangulo ng bansa.

Kasabay nito, tinawag ng Pangulo na “walang b—- (balls)” ang senador na dating junior officer ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

“If Trillanes can prove his allegation that I have amassed P2 billion illegally or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just half a billion, I will resign as President immediately.”

Ipinagtanggol din ng Pangulo ang kanyang partner na si Honeylet na kinaladkad din ni Trillanes at inakusahang mayroon ding milyong halaga sa bangko.

Kasabay ng pagtatanggol sa pamilya ay binanatan ng Pangulo si Trillanes kaugnay sa naging paglahok sa mutiny at idinamay pa ang pamilya nito.

“May mutiny-mutiny ka pa, wala ka naman palang b—- tapos taas kaagad ang kamay pagdating ng pulis. Nakakahiya ka sa totoo lang. Ngayon, kung pamilya mo gutom noon o ngayon, huwag mo kaming isali. Hindi kami kasing-malas sa pamilya mo,” ayon pa kay PDU30.

Mabilis naman ang na­ging sagot dito ng senador.

“..tungkol naman sa mga pag-iinsulto n’ya sa akin, hindi ko na s’ya papatulan. Pero hindi ko rin hahayaan na ilihis n’ya ‘yung issue,” diin ng senador.