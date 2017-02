PDU30 SA AFP: TULONG!

Maraming banta ngayon sa bansa kaya kailangan ang tulong ng lahat, lalo na ng mga sundalo. Ito ang buod ng mensahe kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine Military Academy (PMA) Alumni Homecoming.

Unang binanggit ng Pangulo ang diumano’y napakalawak palang problema ng illegal drugs at ikalawa ay ang pagpasok na umano ng international terror group na ISIS o Iraq-Syria Islamic State sa bansa.

“I need the help of each one, especially the military, not for social control but protection to citizens from the lawless, reckless, and selfish,” bahagi ng talumpati ni Pangulong Duterte.

“There are threats facing the nation, first is illegal drugs. Little did I know that the drug problem was more complex until tens of thousands of drug users started turning themselves in,” dagdag pa nito.

Ibinida rin ng Pa­ngulo ang ginawang pagtutulungan ng Philippine National Police (PNP) at AFP sa giyera kontra ilegal na droga kaya naging matagumpay.

Ang Abu Sayyaf Group naman, anang Pangulo, ay patuloy ang paghahasik ng lagim sa pamamagitan ng walang puknat na pagdukot habang ang Basilan-based ASG sa ilalim ni Isnilon Hapilon ay nagpapatuloy sa kanilang Islamic State-related activities.

Sinabi pa ng Pangulo na nagbigay siya ng direktiba sa AFP at PNP na tutukan ang banta ng ISIS upang maisalba ang Mindanao sa mas matin­ding kaguluhan.