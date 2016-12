Digong ready na!

Kuntento na sa kanyang mga naabot at na­ging pagsisilbi sa bayan si Pangulong Rodrigo Duterte.

Kaya naman sinisigurado nito na wala itong gagawing pagmamalabis at ekstensyon pa sa kanyang termino.

Muling binanggit ni Duterte sa isang pagtitipon nitong Martes ng gabi sa Davao City (Christmas gathering with barangay officials) na wala siyang inaambisyon na kung ano pa man sa gobyerno.

“Inabot na ako ng edad. Tapos na ako sa kuwan. Nakuha ko na ang…naibigay na ng Panginoong Diyos…lahat na ibinigay sa akin…okay na ako ready na,” paghahayag nito.

Hindi aniya siya manggigigil na palawigin pa ang kanyang hawak na kapangyarihan sa ngayon.

Kung ano at hanggang saan aniya ang kaloob ng Diyos ay maluwag niyang tatanggapin. Handa umano siyang bumaba sa puwesto at patutunayan niya ang kanyang ‘palabra de honor’.

“I have no ambition to stay a minute longer and if you can have it ‘yang Constitution na ‘yan I can guarantee you I give you my word of honor in front of the barangay captains of Davao City that I will step down and retire. I was not raised in that kind of set up. Ang sa akin kung ano lang ang maibigay ng Panginoong Diyos okay na ako,” pagtatapos ni Duterte.