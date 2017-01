PDU30 parang si Lee Kuan Yew — Palasyo

Gaya ng dati, ipinagtanggol kahapon ng Malacañang ang tigasing asta at pagiging istrikto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa diskarte ng pagmamando nito sa gobyerno.

Kasabay nito, tinuligsa ni presidential spokesperson Ernesto Abella ang pagbabansag o paglalagay ng label ng mga grupo sa istilo ng pamumuno ni Pangulong Duterte.

“The President is very ano, very decisive ‘no, he’s a very…he is a man of action. Kasi mga terms na…labels na inilalagay ng ibang tao, ano po ‘yan eh, ‘pag binigyan ka na ng label parang you cannot…they limit you. They do not see what you’re actually doing basta’t nagbigay na lang sila ng label,” reaksyon ni Abella sa isang panayam kahapon.

Komento pa ni Abella sa report ng Human Rights Watch na nagsasabing kabilang si PDU30 sa “strongman leaders” na binabalewala ang “rule of law”, maikukumpara aniya ang kasalukuyang Presidente ng Pilipinas kay Singaporean leader Lee Kuan Yew.

“Katulad ni Lee Kuan Yew, eh you know, very strict din siya pero meron siya — dati-dati very strict siya when he was still in leadership but then you can also see the progress of the nation. So ano po siguro ito, we need to, hindi lang po tayo basta ideological ang mga kilos natin, but we need to also understand that ang kapakanan ng bayan ang tinitingnan,” depensa ni Abella.

Batay sa 2017 World Report ng international organization na Human Rights Watch (HRW), kabilang si Pangulong Duterte sa populist leaders na kapuna-puna ang ginagawang panunuya sa human rights.