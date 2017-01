PDU30 nalabuan sa Mamasapano massacre

Walang halong pulitika pero may mga isyung nais pa umanong malinawan si Pangulong Rodrigo Duterte sa Mamasapano massacre na ikinamatay ng 44 miyembro ng Special Action Force (SAF) sa Maguindanao.

Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo nang magtalumpati sa mass oath-taking ng mga opisyal ng Philippine National Police (PNP) noong Huwebes sa Malakanyang kasabay ng nalalapit na paggunita sa ika-dalawang taong anibersaryo ng madugong Mamasapano massacre sa Enero 25.

“There are still disturbing issues surrounding the Mamasapano. Bakit hindi tinawag ‘yung air assets? Maraming helicopter diyan. There are still disturbing issues surrounding Mamasapano,” bahagi pa salaysay ni Duterte.

“There are still disturbing issues re: Mamasapano. Why is it there was a war the whole day, pero ‘di tinawag ‘yung other assets,” dagdag ng Pangulo.

Gayunman, binigyang-diin ni PDU30 na hindi siya nananakot bagkus ay nais lamang niyang malaman ang katotohanan at naging dahilan nang pagkamatay ng tinaguriang SAF 44.