PDU30 NAGPAGAMOT SA CHINA?

Importanteng sagutin ng Malacañang kung totoo o hindi na nagpagamot si Pangulong Rodrigo Duterte sa isang cancer hospital sa Guangzhou, China sa mahigit isang linggong hindi pagpapakita sa publiko pagpasok ng taong 2017.

“All the President should do is inform the people about the status of your health because that is national security issue.”

Ito ang pahayag ni Magdalo partylist Rep. Gary Alejano bilang reaksyon sa kolum ni da­ting Sen. Francisco ‘Kit’ Tatad sa pahayagang The Manila Times kung saan isinulat dito na bumisita diumano ito sa world famous Fuda Cancer Hospital ng Guangzhou (dating Canton) sa lalawigan ng Guangdong sa China.

Sa kolum ni Tatad na inilathala ng naturang pahayagan kahapon, sinabi nito na nakatanggap umano siya ng impormasyon sa kanyang source na nagtungo diumano si Duterte, sakay ng isang private plane, sa Guangzhou China.

“…coming from a chain of usually reliable source, that DU30, in fact, leave Davao on board a private executive plane that flew him to China for a meeting with doctors at the world-famous Fuda Cancer Hospital in Guangzhou (formerly Canton) Guangdong Province.”

“Totoo man ‘yan o hindi, dapat sumagot ang mga tao ng Pangulo,” giit ni Alejano.

Makaraan ang halos maghapong pagtatanong ng media, sumagot si Special Assistant to the President (SAP) Sec. Christopher ‘Bong’ Go at mariing itinanggi ang walang katotohanang impormasyon.

Hinamon din nito ang media na i-check kung may rekord na magpapatunay na nagtungo sila ng China ni Pangulong Duterte.

“Not true. One hundred percent, hindi kami lumabas (ng bansa). Check n’yo. Hindi kami lumabas ng bansa,” pagbibigay-diin ni Go sa panayam ng media kahapon.

Makailang beses nang pinabulaanan ni Pangulong Duterte ang pagkakaroon ng kanser pero inamin nito na mayroon siyang Buerger’s disease, Barrett’s esophagus at problema sa gulugod na dulot ng pagkakaaksidente sa pagmomotorsiklo.





Umiinom umano ang Pangulo ng synthetic opioid analgesic na ang tawag, ayon kay Tatad ay Fetnalyn “….which is mainly coming from China, which said to be at least 50 times stronger than heroin and used by cancer patient to treat pain…”

Ipinunto sa kolum ni Tatad na pitong araw na nawala si Duterte kung saan ang huling public appearance nito ay noong Rizal Day, December 30, kung saan bumisita ito sa mga biktima ng pagsabog sa Hilongos, Leyte.