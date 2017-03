PDU30 may meeting sa jeepney strikers

Wala pang petsa pero tiniyak kahapon ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na makikipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa hanay ng mga tsuper sa bansa na nagsagawa ng tigil-pasada noong Lunes.

“There’s no definite date yet as far as I know. But it will be held,” paniniyak ni Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Sinabi pa ni Abella na kaya nagdesisyon ang Pa­ngulo na pulungin ang mga nasa transport sector ay upang ipakitang handa rin siyang makinig sa hinaing ng mga ito.

“It was an assurance that he would also listen to them because their own concerns were different from this DOLE (Department of Labor and Employment),” ayon pa kay Abella.

Matatandaang nagsagawa ng tigil-pasada nitong Lunes ang ilang transport groups sa bansa bilang pagtutol sa nakalinyang phaseout sa lumang mga public utility jeepneys at ang bagong polisiyang ipatutupad sa pagkakaroon ng prangkisa sa mga PUJs.