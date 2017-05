PDU30 may ‘very important’ call galing sa Chinese prexy

Tinawagan ni Chinese President Xi Jinping si Pangulong Rodrigo Duterte kamakalawa ng hapon.

Pero magkaiba ang paglalarawan ng mga miyembro ng gabinete sa naturang phone call, na ayon kay Special Assistant to the President (SAP) ay tumagal nang 26 na minuto.

Tinawag itong “very important call” ni presidential spokesman Ernesto Abella samantalang “casual call” naman ang deskripsyon dito ni Department of Foreign Affairs (DFA) spokesman Robespierre Bolivar.

“It’s a very important call. It covered … actual­ly, may actual caucus siya. Pero unang-una, in-affirm ng Presidente iyong kanilang pagkakaibigan between the Philippines and China,” ani Abella sa ilang naging tampok sa pag-uusap ng dalawang lider.

Isa rin ani Abella sa napaka-importanteng napag-usapan nina PDU30 at Jinping ay ang mga development sa Korean Peninsula.

“Itong concern na ito ay concern na shared din po ng mga ASEAN leaders. At komo chair tayo, ang Pilipinas, ang Presidente na rin also took the initiative to voice the… ang concerns natin,” dagdag nito.

Sa kwento naman ni Bolivar, pinuri umano ni Xi ang lalong tumitibay na ugnayan ng Pilipinas at China sa lahat ng aspeto, pati na ang pagsusulong ng chairman ng ASEAN (si Duterte) sa pagkakaisa, centrality at solidarity ng ASEAN countries.