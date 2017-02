PDU30 masama ang loob kay Baste

Tweet on Twitter

Hindi napigilan ni Pangulong Rodrigo Duterte na maglabas ng sama ng loob hinggil sa kanyang bunsong anak na si Sebastian o mas kilala sa tawag na Baste dahil sa pagsama nito sa sexy celebrity na si Ellen Adarna.

Ginawa ng Pangulo na ibahagi ang pribado nitong buhay sa kanyang talumpati sa 38th National Convention of the Philippine Association of Water Districts sa Davao City itong Huwebes ng hapon.

Sa panimula ni Duterte, sinabi nito kung paano nakapag-aral sa magagandang paaralan ang kanyang mga anak hanggang sa mapunta na ito kay Baste.

“Nang maghiwalay kami ng asawa ko, ang isang bunso (Baste) isa pa ring tarantado. Hindi umuuwi ng bahay. Sige lang doon kay Adarna. Kaya ‘yung anak niya nandiyan ngayon…ilang beses ko nang kinausap. Tinanong ko ‘yung apo ko. Kaya ko kinuha nilagay ko sa isang bahay na maliit ‘yung katabi lang din ng bahay ko. ‘Sinong mahal mo papa mo pati mama mo?’ ‘Mama lang’. See the tragedy?” pagbabahagi ni Duterte.

Si Baste at Ellen ay kamakailan lamang napabalitang hiwalay na matapos umabot sa walong buwan ang kanilang pagsasama.

Si Baste ay anak ng Pangulo sa una nitong asawa na si Elizabeth Zimmerman.

May sama rin ng loob sa ama?

Kasunod ng sama ng loob kay Baste, tila may sama rin ng loob ang Pangulo sa kanyang ama noong ito ay nabubuhay pa dahil hindi naging maganda ang kanilang relasyon.

Ayon kay Duterte hindi bilib sa kanya ang kanyang ama ngunit hindi siguro aakalain ng huli na magiging prosecutor ito o mayor. Sa kabila nito sinabi ni Duterte na may tiwala pa rin sa kanya ang kanyang ina.

“Bisaya kasi kami. ‘Do, hanggang pantalan ka lang!’ That’s a cliché, ibig sabihin trabahador ka lang kasi hindi ka nag-aral. Sa pantalan ka lang,” kuwento ng Pangulo.





“O gusto mo? Pantalan ka lang kargador?” pag-alala pa ni Duterte na tanong ng kanyang ama. “Basta bayaran lang ako, sige karga ko okay lang naman iyan.”

Law student noon si Duterte nang mamatay ang kanyang ama.