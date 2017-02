PDU30, DDS IDINIIN NG EX-COP

By Boyet Jadulco

Isang retiradong pulis ng Davao City na itinu­ring na kanang kamay ni Pangulong Rodrigo Duterte at lider ng kilabot na Davao Death Squad (DDS) ang bumaligtad at kumanta sa kanyang nalalaman sa dating mayor ng Davao City.

Humarap kahapon sa Senado, kasama si Sen. Antonio Trillanes IV at mga abogado ng Free Legal Assistance Group (FLAG), si retired SPO3 Arthur Lascañas na u­nang binanggit ng self-confessed hitman na si Edgar Matobato bilang right-hand man ni Duterte noong mayor pa lamang ito ng Davao City.

Sa kanyang salaysay, sinabi ni Lascañas na totoo ang DDS at binabayaran sila ni Duterte ng P20,000 hanggang P100,000 sa bawat papatayin.

“Binabayaran kami ni Mayor Duterte, kadalasan P20,000 or P50,000 at depende sa status ng target, minsan P100,000,”wika ng dating police officer.

Pinatay nila ang numero unong kritiko ni Mayor Duterte, ang brodkaster na si Jun Oras Pala noong Setyembre 6, 2003. Sinabi ni Lascañas na binayaran sila ng P3 milyon at bonus na P1 milyon.

“Binigyan kami ni Mayor Duterte thru SPO4 Sonny Buenaventura ng P3 million,” paglalahad ni Lascañas.

Makalipas ang isang buwan, pinapunta umano siya sa bahay ng isa sa girlfriend ni Duterte para kunin ang bonus na P1 million.

“Sabi niya P1 million. Tinanggap ko at sabi ko ‘Salamat sir’,” kuwento pa nito.

Inamin din nito ang naging partisipasyon sa pagpatay sa dating Constabulary umano na si Jun Barsabal, na unang binanggit ni Matobato na isang religious leader sa Samal Island.

“Dinala namin siya personal kay Mayor Rody Duterte. At dito nakausap siya ni Mayor at minura ni Mayor Rody. Ang sabi ni Mayor sa amin in Visayan parlance ‘Lubaan na ninyo’ meaning patayin n’yo na ‘yan,” dagdag ng dating pulis-Davao.





Isa sa pinakamasakit niyang ginawa, ani Lascañas, ay nang ipapatay niya ang dalawa niyang kapatid na sina Cecilio at Fernando, matapos masangkot sa ilegal na droga ang kanyang mga kapatid.

“Sila po ay involved sa illegal drugs. Gumamit ng illegal drugs at nagproteksyon. Napakasakit po ng ginawa kong desisyon. Wala pong nakakaalam nito except ako lang. Alam ko ngayon ‘yung mga pamangkin ko na na­laman nila na isa ako sa instrumento sa pagkapatay ng dalawa kong kapatid, si Cecilio at si Fernando,” maluha-luhang pag-amin ni Lascañas.

“Tanggap ko po kung anuman ang mangyari sa akin dahil sa sobra kong loyalty, sa kanyang campaign nagawa ko po ito. Sarili kong dalawang kapatid, pinapatay ko,” ani Lascañas.

“Mapatay man ako o papatayin man ako kuntento na ako na nagawa ko ang promise sa Diyos, magsagawa ng isang public confession,” wika pa nito.