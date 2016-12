PDU30 BUMABAGSAK!

Excellent pa rin ang trust rating ni Pangulong Rodrigo Duterte pero bumaba ito ng apat na puntos mula sa dating survey na isinagawa ng Social Weather Stations (SWS).

Base sa survey ng SWS na ginawa nitong Disyembre 3-6 ay nakakuha si Duterte ng net trusting na +72%, mas mababa sa dating +76% na nakuha nito noong Setyembre ng kasaluku­yang taon.

Ang survey ay may sampling error margins na +3 points para sa national figures, “Balance Luzon” at +6 points sa Metro Manila, Visayas at Mindanao at nagpapakita na 81 porsiyento ng mga adult Filipinos ay may “much trust” kay Duterte, 9% ang may “little trust” at 10% ang “undecided”.

Matatandaang bago ang inagurasyon noong Hunyo 30 ay naitala sa “excellent” ang trust rating ni PDU30 sa iskor na +79 percent.

Nabatid din sa resulta ng survey ang pagbaba sa buong bansa ng trust rating ng Pangulo kung saan ay nagtala ito ng pagkabawas ng puntos sa Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila.

Bumaba ang rating ni PDU30 ng one grade at 11 puntos sa Metro Manila sa markang very good o katumbas ng +65% ngayong Disyembre mula sa dating +76% o “excellent” rating noong Setyembre.

Sa Visayas ay bumagsak din ang rating ni PDU30 ng apat na puntos o very good na 69% ngayong Disyembre mula sa dating “excellent” na +73% noong Setyembre.

Sa Mindanao ay nanatiling “excellent” ang rating ni PDU30 na +85% ngayong Disyembre pero bumaba ng pitong puntos mula sa dating +92 noong Setyembre.

Sa “Balance Luzon” ay napanatili ni Duterte ang “very good” +69.

Napanatili naman ang “excellent” rating ng Pangulo sa urban areas na +73% mula sa +75% noong Setyembre habang ang rural areas ay luma­gapak ng anim na puntos na naging +71% mula sa dating +77%.





Sa socioeconomic classes, nakakuha si Duterte ng iskor na excellent sa class “D” at “E”.

Ang net trust rating naman ni PDU30 sa “ABC” ay bumaba mula sa excellent na +72% at naging very good o +59%, na bumagsak ng 13 points.

Kaugnay nito ay nagpasalamat ang adminis­tras­yong Duterte sa pa­tuloy na pagtitiwala sa Pangulo.