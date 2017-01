PDU30 behave sa harap ng Miss U candidates

Behave na behave si Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap kahapon sa may 84 kandidata sa Miss Universe na nag-courtesy call sa Palasyo ng Malacañang kahapon.

Maaliwalas ang mood ng Pangulo dahil 84 naggagandahang dilag ang bumungad sa kanya.

“I’d like to make an admission that never in my life I have been with the room full of beautiful women. This is either a privileged and an honor and I hope that this day will never end,” pahaging ng Pangulo sa mga Miss U candidates na umani ng palakpakan.

Inamin din ng Pangulo sa harap ng mga Miss U candidates na kadalasan ay hindi siya nagbabasa ng mga inihandang speech para sa kanya.

“I usually do not read my (prepared) speeches. I’m not up to it really. But this time because they told me that I must behave in my language, the adjectives that I’ll be using to characterize or define your beauty, all of you and I must say that God is really good,” sabi pa ng Pangulo.

Sa inihandang talumpati ng Pangulo ay nagpasa­lamat ito sa ibinigay na oportunidad ng pamunuan ng Miss Universe na pangasiwaan ng Pilipinas ang Miss U beauty pageant.

Malaking karangalan aniya na maipakita sa buong mundo ang kagandahan ng Pilipinas.