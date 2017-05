PBA: SPURS, WARRIORS FACE-OFF IKINASA

HOUSTON, Texas (AFP) — Dinagukan ng San Antonio Spurs ang Houston Rockets, 114-75 sa game six closeout win na pumawalang saysay sa pang-MVP game ni James Harden, Biyernes (Manila time) sa Toyota Center dito.

Nagbida sa opensa si LaMarcus Aldridge sa iniskor na 34 points para sa kulang sa tao na Spurs, na pinulbos ang Rockets sa kabila nang pagli­ban nina top scorer Kawhi Leonard at star guard Tony Parker.

“Everybody picked it up. It wasn’t one guy sco­ring 40 points,” suma ni Spurs coach Gregg Po­povich. “They played well at the offensive end with a lot of sense and defensively it was one of our best nights.”

Wagi ang San Antonio sa 71st NBA 2016-2017 second-round series sa six games at sinikwat ang ticket sa Western Conference playoff finals kontra Golden State Warriors, simula sa Linggo.

Nawalang halaga ang hanep na pinakita ni Har­den na gumulantang sa 18,050- Houston crowds at maging sa Spurs kahit nagwagi ang huli nang nakakangarag na 39 points. Pero ang 75 ng Rockets­ ang second-lowest sa game ng team sa panahon ni Harden.

At hindi na kinailangan pa ng Spurs si Parker (torn left quadriceps) o si Leonard (sore left ankle) para maisakatuparan ang tagumpay.

Nagbakas si Jonathon Simmons ng 18 points sa paghalili kay Leonard, samantalang sumaklolo si Patty Mills ng 14 points at seven assists.

Nagtala si Pau Gasol ng 10 points at 11 rebounds sa panig ng San Antonio, na naiwan sa 5-4 sa first quarter bago ang naging pangmamasaker ng kalaban.

Nagbuslo ang San Antonio ng 53 percent sa field, kinontrol sa 60-37 ang rebounds at nilimitahan ang Houston sa 28 percent shooting.

“They feel as bad as I do. It is going to hurt and linger,” komento naman ni Rockets coach Mike D’Antoni.





Hindi naging sagabal si Harden kahit nakatapos na segunda sa sco­ring sa season sa 29.1 points per game. Hindi siya tumitira hanggang sa 6:19 mark ng second quarter.

At tanggap niya ang sisi sa sarili sa masaklap na pagkatambak ng kanyang kampo.

“I just didn’t have rhythm,” ani Harden. “I was making passes and we didn’t knock down shots.

“It falls on my shoulders. It is tough, especially the way we lost at home.”