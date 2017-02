PBA: KNOCKOUT GAME

Team Wins Losses San Miguel Beermen 10 1 Alaska Aces 7 4 Star Hotshots 7 4 Barangay Ginebra San Miguel 6 5 GlobalPort Batang Pier 6 5 Phoenix Petroleum Fuel Masters 6 5 TNT Ka Tropa 6 5 Blackwater Elite 5 6 Rain or Shine Elasto Painters 5 6 Mahindra Enforcers 3 8 Meralco Bolts 3 8 NLEX Road Warriors 2 9

Game ngayon:

(Smart Araneta Co­liseum)

7:00 p.m. — Blackwater vs. Rain or Shine

Maski masaklap ang pinagdaanan sa nakaraang tatlong linggo sa likod ng four-game slide, positibo pa rin ang Rain or Shine na patuloy na madodomina ang hindi pa nakakaisa sa kanilang Blackwater.

Sa knockout game ito ngayon ng dalawang team na mga tinapos ang 11-game eliminations ng 2016-2017 PBA Philippine Cup noong Miyerkules sa identical 5-6 win-loss slates para mag-tug-of-war sa eight & last quarterfinals berth.

Ang papalarin sa se­ven evening match ang hahamon sa elims topnotcher, may twice-to-beat edge at defending two-time champion San Miguel (10-1) sa Linggo sa Ynares Center sa Antipolo City.

Mula nang masapol ng Friday the 13th, 107-101 loss sa Beermen sa nakalipas na buwan, nasundan pa ng tatlong defeats ang RoS – 82-72 sa eliminated ng Meralco noong Enero 20, 117-99 sa No. 5 GlobalPort nu’ng Enero 29 at 94-89 sa Alaska Milk kamaka­lawa lang.

“We remain to be po­sitive despite the situations weve been thru,” giit ni Caloy Garcia. “We have to come out with the same energy and we have to learn to finish games better.”

Ayaw nang magpalusot ng Elasto Painters sa mga kaganapan at ang positibong aspeto pa rin sa mabuting ginagawa nila ang mas mahalaga upang makatakas sa apat na dikit na semplang at makaabot pa sa playoffs sa post-Yeng Guiao era.

“We don’t want to put any excuses on how we lost but we just have to see the positives on what we are doing right,” panapos ni Garcia, na wagi ang mga alipores sa Blackwater noong Disyembre 9 107-93.

Pero hindi pakakawalan ng Blackwater ang pagkakataon para maduplika ang quarters finish sa all-Filipino conference ring ito sa 2015-2016 season kung saan yumukod sila sa one-game first phase sa E-Painters din.





“Grab this opportunity to play in a knock-out match and barge into the quarterfinals,” binig­yang-diin naman ni Elite coach Leo Isaac. “Energy and mental focus will be a big factor in order for us to win vs RoS.”