PBA: KATROPA NAKAUNA SA BATANG PIER

Games ngayon:

(Ynares Center-Antipolo City)

4:30 p.m. — San Miguel vs. Rain or Shine

6:45 p.m. — Ginebra vs. Alaska

Paspasang binalikwasan ng TNT KaTropa ang 12-point first quarter down para makapagpundar PBA Philippine Cup best-of-three quarterfinals series kahapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Two-point shot ni Moala Tautuaa sa last 43 seconds ng third ang nagpalobo sa bentahe ng TNT sa 18, 86-68 para makatayo sa last defeat sa eliminations 98-94 laban sa San Miguel noong Enero 28 at maaring wa­lisin bukas ang GP.

Nalubog sa 12 sa opening ang Texters mula sa 3-pointer ni Von Pessumal, 34-12, dahil sa kumplutan nina combo guards Terrence Romeo at Stanley Pringle sa opensiba ng GP, na nasayang lang dahil sa balanseng tulungan naman ng winning team.

“Our objective tonight was really to limit the production of Romeo and Pringle. Focus namin ‘yung next game. Players really did their best trying to contain them,” ani Texters coach Nash Racela. “It’s not a guarantee but it gives ourselves a chance.”

Binalikat ni Jayson Castro ang TNT sa 20 points samantalang apat pa ang mga nakabak-ap sa kanya ng 10 pts. above sa pangunguna ng tig-17 nina Tautuaa at Larry Fonacier para duplikahin nila ang 102-98 eli­minations victory sa Global noong Enero 25.

Naka-28 pa rin si Romeo samantalang may 19 markers si Pringle para sa Batang Pier.

Samantala, sa isang bigwasan lang kukunin ng top two seeds at maty twice-to-beat edge na San Miguel at Alaska ang first two semifinals berths sa Day 2 ng PBA Philippine Cup quarterfinals na lulusob ngayon sa Ynares Center sa Antipolo City.

Tinapos ng San Miguel ang 11-game eliminations sa 10-1 win-loss record tampok ang pag-sweep sa nine games buhat sa 1-1 start kaya sobrang patok ang two-time defending champions labansa No. 8 Rain or Shine sa 4:30 ­afternoon game.

Aktwal na may identical 7-4 slate ang Alaska at Star, pero nakuha ng una ang No. 2 at bonus din gaya sa San Miguel dahil sa winner-over-the-other rule samantalang umupo sa seventh seed ang Ginebra matapos ang quotient ng tatlong mga nagkabuhulan sa 6-5 para sa 6:45 evening match na ito.





Dahil sa isang laro lang ang naghiwalay sa kanilang dalawa ng most popular ballclub, alerto si Alex Compton para hindi na mapahirit ang kari­bal ng winner-take-all at makaderetso na agad sila sa Final Four. “Ginebra is an extremely tough opponent. We are only separated by one game in the standings. They have a great system, a winning coach, and multiple Gilas (Pilipinas) players along with champion veterans,” anang Aces coach.

“We have got to be fundamentally sound in this game and I expect a real battle,” hirit pa ni Compton na eentra sa giyera na may three-game winning streak, latest kontra RoS dalawang araw pa lang ang nakararaan.

Ang scores:

First game

TNT KaTropa 109 — Castro 20, Tautuaa 17, Fonacier 17, Rosario 11, Rosser 10, Rosales 8, Pogoy 6, Reyes 6, Williams 6, de Ocampo 4, Carey 2, Seigle 2, Sumalinog 0, Tamsi 0.

GlobalPort 101 — Romeo 28, Pringle 19, Pennisi 14, Cortez 8, Canaleta 7, Pessumal 5, Maierhofer 3, Mamaril 2, Semerad 2, Andrada 0, Urbiztondo 0, Paredes 0.

Quarters: 24-34, 61-56, 86-71, 109-101.