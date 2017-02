Game 3 ngayon:

(Smart Araneta ­Coliseum)

6:30 p.m. — TNT KaTropa vs. San Miguel

Two down, two to go na sa Star matapos maitakbo ang 91-89 victory kagabi para sa eight-game winning streak at ibadya ang tokhang sa Ginebra sa kanilang Manila Clasico sa PBA Philippine Cup semifinals-2 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Diktado ng Star ang girian, tampok ang second quarter 10 points lead, 33-23, tapos ng 3-point shot ni Allein Maliksi, 11:43 sa gameclock. Dumistansya muna nang pinakamalaki nilang bentahe na limang puntos ang Ginebra sa opening period, 15-10.

Gaya sa series opener, muling binalikat ni Paul Lee ang Star sa pasiklab na 17 points kadikit ang 4 rebounds at assist at steal. May 14 si Maliksi, naka-11 si Justin Melton at may 10 pts. at 8 rebs. si Marc Pingris.

“It’s all about our big heart and our desire to win, our effort, out aggressiveness, everything,” ani Hotshots coach Chito ­Victolero. “Hats off ako sa mga players ko ‘di sila nag-give up. We know Ginebra gonna come back. X and O secondary na lang.”

Nasayang lang ang career-high 25 points ni Kevin Ferrer, tampok ang last put back sa three-tenths-of-a-second (.3) na lang at naging final ­tally sa palaging pagdikit lang ng kanyang kampo sa payoff frame. Natapon din ang mga double-double jobs nina Scottie Thompson na may 17 pts. at 10 rebs., at Japeth Aguilar na naka-16 pts. at 15 rebs. sa Gin Kings na must win na bukas ng alas-siyete ng gabi sa Game 3 MOA ulit para manatili sa kontensyon sa back-to-back title tapos masakote ang Governors’ Cup.

Samantala, kagaya ng diskarteng Game 2 ang ilalatag ng may momentum na TNT Ka­Tropa upang humakbang sa 2-1 lead sa pagpapatuloy ng PBA ­Philippine Cup semifinals-1 best-of-seven playoffs ­ngayong alas-6:30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum sa ­Quezon City.

Mabagsik na bumalikwas ang TNT upang sikwatin ang huling laro kamakalawa, 87-85, tampok ang thrice 13-point lead sa second-fourth quarters para lagutin ang all-time franchise best 11-game winning streak ng two-time defending ­champion sa loob ng dalawang buwan – siyam sa eliminations, at tig-isa sa quarterfinals at Final Four opener.

Huling naitarak ng KaTropa ang 75-64 edge bago pinagpag ang late endgame rally ng SMB na kinakitaan nang mga pagkontak nina Troy Rosario ng 14 points, Ranidel de Ocampo ng 13, Moa Tautuaa ng 12, Roger Pogoy ng 11 at 10 pts. each nina Larry Fonacier at Jayson Castro, na nakadouble-double kasama pa ang 11 rebounds.

“Same goals for tomorrow (ngayon),” ani Nash Racela, nakaiwas ding matatluhang dikit ng SMB sa all-Filipino conference kasama ang elims defeat.





“Hopefully we will be able to contain SMB fightback,” hirit ng Texters coach, nalukuban ng depensa ang ­karibal kung saan tanging sina June Mar Fajardo at Alex ­Cabagnot lang ang mga nakapalag. Naka-25 markers at 11 boards si Fajardo at may 24-puntos si Fajardo.