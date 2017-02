PBA: GALIT-GALIT MUNA!

Laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

7:00 p.m. — Ginebra vs. Star (semis game 1)

Walang sister-sister team para sa Ginebra at Star sa siklab ngayon ng kanilang Manila Clasico sa PBA Philippine Cup best-of-seven semifinals sa Smart Araneta Coliseum.

Kapwa winalis ng dalawa ang mga karibal sa quarterfinals para maimolde ang karera sa isang ­silya sa race-to-four win finals. Nasa gayang ­serye umpisa kagabi ang top seed, two-time defending ­champion San Miguel Beer at TNT KaTropa.

Dinalawahang sunod ng No. 7 Gin Kings ang twice-to-beat No. 2 Alaska, 108-97, Martes ng gabi sa likod ng 31 points ni LA Tenorio at career-high 20 points ni Aljon Mariano sa Big Dome rin, ­panundot sa 85-81 victory noong Linggo sa Ynares Center sa Antipolo.

Na-sweep ng third seeded Star sa best-of-three ang No. 6 Phoenix, 114-83, nung Sabado sa MOA ­Arena, at nung Lunes sa Big Dome, 91-71.

Sa eliminations match ng dalawa sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan noong Christmas Day, nilango ng Ginebra ang Star, 86-79.

“Everybody played well against Alaska ­especially their role players,” hirit ni Hotshots coach Chito ­Victolero. “But we will prepare hard for the series, I know my players will be mentally and physically ready. No one expected us to be here but the team worked hard for this so we will battle and fight to meet our next goal.”

Ready na rin ang most popular ballclub.

“We’re looking forward to Manila Clasico,” sabi ni Gin Kings coach Tim Cone.