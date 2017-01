PBA: BOLTS PUNDIDO SA FLOODBUSTERS

Games bukas:

(Smart Araneta ­Coliseum)

4:15 p.m. — NLEX vs. GlobalPort

7:00 p.m. — San Miguel vs Rain or Shine

Tanging sa 2-0 lang pinatikim ng Mahindra ng lead ang Meralco saka dinomina na sa magkabilang dulo ng court tu­ngo sa pagpundi ng Floodbuster sa Bolts, 105-92, sa panalong inialay kagabi sa maysakit na asawa ng kanilang consultant na si coach Joe Lipa.

Nagmaneho si sophomore pro Philip Pania­mogan ng mga career-highs — seven 3-point shots at 25 points off the bench — sa pagbida sa Mahindra sa first winning steak sa PBA Philippine Cup eliminations.

Sinagasaan din noong Pasko sa Philippine Arena ang Blackwater 97-93, nagkontribyut ng 13 points apiece sina Jason Deutchman, Nico Salva at Akex Mallaro na ak­tuwal naka-double-double kasama ang kanyang 11 assists.

May 11 si Michael Digregorio at 10 si Russel Escoto sa pagsampa ng Mahindra sa 11th spot para sa gabuhok pang pag-asa sa quarterfinals kasabay sa pagtulak sa ilalim sa Bolts sa 2-6 at nanganib na makasulong pa sa next round.

“I dedicate this game for coach Joe and his wife (Ging), his wife just got out of the hospital (his wife has cancer) hope it uplifts her spirit,” ani Floodbuster coach Chris Gavina, na umabante ang kampo sa biggest 17 points sa 48-31 sa second frame.

Ang 21 3s ng Mahindra na franchise all-time ay pumantay rin sa fifth all-time high ng San Miguel sa 113-110 loss sa Rain or Shine sa 2015 Governors’ Cup Game 2 semifinals. Naging unang team din ang Meralco sa liga na nakabigay ng at least 21 3s ng dalawang ulit sa liga kasama ang sa RoS noong Oktubre 30, 2011.

“We really just had our cylinders going this game. Our guys have really been buying in on coming early and staying late, our prepa­ration all came together today,” hirit pa niya sa pagpapahaba sa semplang ng Bolts sa lima.

Na-equal ni Reynel Hugnatan ang career-best niyang 28 pts. samantalang may 19 si Chris Newsome at 12 si Baser Amer sa kabiguan ng Meralco na sundan ang three straight wins sa Mahindra sa 2016 Go­vernors’ Cup.

Three-pointer ni Panimogan ang naggiya sa Floodbuster sa 48-31, 5:10 sa second. Nakadikit sa apat ang Bolts sa 59-63 sa jump shot ni Hugnatan, 5:20 sa third. Pero nabalik ng Mahindra ang pagkontrol sa game mula roon.