PBA: BLACKWATER TIE SA QF SPOT

Team Wins Losses San Miguel Beermen 8 1 GlobalPort Batang Pier 5 3 Rain or Shine Elasto Painters 5 3 Blackwater Elite 5 4 TNT Ka Tropa 4 3 Alaska Aces 4 4 Barangay Ginebra San Miguel 4 4 Phoenix Petroleum Fuel Masters 4 4 Star Hotshots 3 4 Mahindra Enforcers 2 5 NLEX Road Warriors 2 6 Meralco Bolts 2 7

Nag-spray ng career-high 19 points, 17 sa second half, si Roi Sumang upang galamayin ang pag-ahon ng Blackwater sa third quarter nine-point deficit at pagbulaga sa Alaska, 103-100, para tumabla sa playoff sa isang silya sa quarterfinals sa PBA Philippine Cup elims kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Lubog ang BW sa 54-45 tapos ng two free throws ni Sonny Thoss, 10:26 sa third, pero sa matiyagang pagtutulungan nina Sumang na naka-22 minutes off the bench, Mac Belo, Ronjay Buenafe, Art dela Cruz at Raymond Aguilar.

Sa pamamagitan nila nakabuwelta ang winning team sa pagposte ng biggest leaf sa game na 14. Three-point shot ni Aguilar ang nagpaposte sa Black ng 92-78, 5:48 na lang sa ball game saka nilagare nila ang late rally ng Alaska, kasama ang buzzer-beating triple ni Calvin Abueva at nagpa­balik sa winning track sa team bukod pa sa sampa sa solo fourth sa 5-4 sa kalso sa kambal na talo, isang panalo ang layo pa-Last Eight.

“Going into this game parang “regal”. Dalawang panalo, dalawang talo. Lumalaro ako sa sitwasyon na makakakuha kami ng panalo. We really­ prepared hard for this game. We had nine days off since we last played,” komento ni Elite coach Leo Isaac.

“Isa lang sinabi namin sa players, if we want to beat Alaska we need to have the same energy or more energy than they have. All the players played their best and I guess we were able to match up with their energy or maybe even surpass Alaska’s energy the past few games,” giit pa niya.

May 21 pts. si Belo sa pamumuno sa mga scorers sa Elite, naka-16 si Buenafe, 13 si Dela Cruz at 10 si Aguilar sa pag-eklipse sa double-double job sa Aces ni Abueva na 23 markers at 14 rebounds. Pati sa 23 din ni JVee Casio at 13 ni Manuel.

Maari pang makatabla o mahablot ng Aces ang bentahe tapos maiwan ng 14 sa last 20 seconds pero nag-turnover (passing error) si Abueva kay Kevin Racal sa pagdikit ng kampo nila sa dalawa lang, 98-100. Naka-civilian clothes lang sa sidelines si Chris Banchero na may fractured hand sa kabiguan ng team sundan ang huling panalo sa Star.