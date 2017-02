PBA: BALIK SA DRAWING BOARD

Game 5 ngayon: (Smart Araneta Coliseum)

7:00 p.m. — SMB vs. TNT (series tied, 2-2)

Nalagot ng San Miguel Beer ni Leo Austria ang back-to-back losses sa PBA Philippine Cup best-of-seven semifinals, Martes ng gabi nang magpaputok ang kilalang defensive specialist na si Chris Ross ng career-high 31 points.

Sa naitakbong 97-86 decision, nakaiwas malubog sa 3-1 ang two-time defending ­champion Beermen laban sa TNT KaTropa.

Sinungkit ng SMB ang Game 1, 87-85, pero kinontak ng TNT ang Games 2 (87-85) at 3 (98-92).

Balik sa drawing board ang magkatunggali, kanya-kanyang latag ng adjustment para mag-unahan sa pagbasag sa 2-2 deadlock mamayang gabi sa Smart Araneta Coliseum.

Sinisi ni Nash ­Racela ang pagkawala ng lady referee sa unang pagkakataon at pumabor pa aniya sa Beermen ang tawagan.

“They got what they want,” anang ­Texters coach. “They’re deman­ding some treatment from the referees ­after the last game (three). If you heard what Ross and (Marcio) Lassiter said, they got it today. It’s that kind of entitlement ­because they are the champions.”

Hindi pa doon natapos si coach Nash.

“If you want to do something, you demand the right calls from the referees. If you win by getting the right calls, if you lose by getting the right calls, then tanggapin natin, but don’t demand for some special treatment,” dagdag pa niya. “Sa aking standard, that is wrong.”

Si Austria, saludo rin kay Racela at sinabi pang ilag na siya sa Texters.





“This a game of adjustment. Ang laki ng res­peto ko sa kanila, takot ako sa kanila,” pag-amin ng Beermen coach. “I have to give ­credit to coach Nash dahil maganda ang ginagawa niya, hinahanap niya ang weakness namin.”