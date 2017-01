PBA: ACES WINASIWAS ANG FLOODBUSTER

Games sa ­Miyerkules:

(Cuneta Astrodome-Pasay)

4:15 p.m. — Star vs. Blackwater

7:00 p.m. — TNT KaTropa vs. GlobalPort

Tinanggap ng Alaska Milk ang matinding ha­mon ng Mahindra hanggang early fourth quarter sa kontrolado nilang laro, pero naroon ang komposyur ng Aces hanggang dulo upang maiwasiwas pa rin kagabi ang Floodbuster, 107-91.

Sa pagbuelta ng Alaska mula sa 103-100 defeat sa Blackwater noong isang linggo, nakatabla na rin ng playoff spot para sa quarterfinals ito sa 5-4 win-loss slate sa papatapos ng PBA Philippine Cup eliminations.

Hinanayan sa traffic sa six-way tie para sa second ng Alaska ang mga bakanteng TNT KaTropa, Rain or Shine at GlobalPort pati ang mga nagsasa­bong pa habang sinusulat ito na Ginebra at Phoenix Petroleum.

At tinulak na sa hukay ng Aces ang mga humahabol pa ng playoff sa next phase na biniktima na bumagsak sa 2-7, Meralco (3-7) at NLEX (2-7).

Nakatabla ang Mahindra sa 27-all tapos ng first 12 minutes. Umabante sa halftime ang Alaska 53-42 pabentahe sa 14 sa third 64-50 mahigit seven minutes pa sa gameclock. Pero naka-deadlock ang ulit sa 76-79 tapos ng two free throws ni Juan Nicho­las Elorde, 10:36 sa final frame.

Iyon na nga lang ang last hurrah ng Floodbuster dahil unti-unting naupos, hindi nakasabay sa mabilis na ragasa sa magka­bilang dulo ng court ng Aces patungo sa pinakamalaking naiposte ng winning team sa final tally.

Top scorer si Vic ­Manuel sa Aces sa 20 points samantalang naka-double-double si Calvin Abueva na may 18 at 10 rebounds. May 11 markers si JVee Casio.

Kaya bumilib si Alex Compton kay Abueva na pagkatapos ng laro’y tinukoy pa ni balik-Gilas Pilipinas coach Chot Reyes sa bagong 24-player Gilas national training pool.

“Calvin have mentors in Tony (dela Cruz) and Dondon (Hontiveros). Calvin did some great things today, he made some better decisions. Tony and Dondon have changed the game for us in the second half,” komento ni Aces coach.





“It’s a real benefit to have that kind of ­quality of leader of your team. I’m grateful to have those guys on my team and they made good plays.”

Si Alex Mallari ang namuno sa Floodbuster na may 23 pts.

Samantala, ang 12 manlalarong nadagdag sa Gilas pool ay sina: June Mar Fajardo (SMB), Jayson Castro (TNT), Terrence Romeo (GlobalPort), Calvin Abueva (Alaska), Japeth Aguilar (Brgy. Ginebra), Paul Lee (Star), Raymond Almazan (Rain or Shine), Norbert Torres (Phoenix), Jonathan Grey (Meralco), Art dela Cruz (Blackwater), Bradwyn Guinto (NLEX) at LA Revilla (Mahindra).

Sila ang bubuo sa pool na kinabibilangan ng dating Gilas cadet na nauna nang pinangala­nan noong nakaraang taon.

Ang iskor:

First game

Alaska 107 — ­Manuel 20, Abueva 18, Casio 11, Jazul 9, Racal 9, Dela Cruz 7, Galliguez 7, Hontiveros 7, Thoss 5, Mendoza 5, Magat 3, Pascual 2, Exciminiano 2, Cruz 2.

Mahindra 91 — Mallari 23, Escoto 16, Eriobu 15, Celda 10, Deutchman 9, Teng 7, Ballesteros 4, Paniamogan 3, Elorde 2, Yee 2, Revilla 0, Salva 0, Gallanza 0, Digregorio 0.

Quarters: 27-27, 53-42, 74-72, 107-91.