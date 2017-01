PAYONG KAPATID: Sekreto nila ito

Dear Kuya Rom,

Just call me Ursula. Noong bata pa ako, masaya kami sa bahay. Masasabi kong ideal family kami. Pero nang 7 years old ako, nagkagalit ang daddy at mommy ko. May 10 years nang hiwalay sila ngayon.

Kapag weekends dumadalaw ang daddy ko sa bahay namin, nag-uusap sila ng mommy ko, at kinukumusta kami ng kapatid ko. Sa tingin namin, love pa rin nila ang isa’t isa, at maaaring magkabalikan.

Naghiwalay sila, dahil babaero si daddy. Iba’t ibang babae ang kinakasama. May isang babaeng higit na mas bata sa kanya ang na-in love sa kanya at magkasama sila ngayon. Sa pagkakaalam ko, nag-aaway sila dahil gustong magkaanak ang babaeng ito, pero ayaw ni daddy.

Isang araw ng linggo, biglang nangailangan ako ng pera, pero wala sa bahay si mommy. Tinawagan ko si daddy, dahil emergency ito. Pagtawag ko sa cellphone niya, nagulat ako, si mommy ang sumagot. Nalaman kong nasa isang hotel si daddy, kasama si mommy. Sabi ni mommy sa akin, sekreto nila ito at panatilihin kong sekreto.

Kuya, ano ito? Anong nangyayari? Shocking. ­Naguguluhan ako. Nasasaktan ako. — Ursula

Dear Ursula,

Maaaring matagal nang ginagawa nilang dalawa ito. Dahil may ibang babae, ang daddy at mommy mo ay hindi magkasama araw-araw. Pero para sa kanila, mag-asawa pa rin sila.

Anong nangyayari? Sila ay may damdamin, sabik sa isa’t isa, nagkikita, nagkukuwentuhan, nagta­tawanan, nagsisiping.

Posible talagang mahal pa rin nila ang isa’t isa. Pero dahil babaero ang daddy mo, binibigyan siya ng laya ng mommy mo at umaasang magsasawa rin sa kalokohan ang daddy mo. Maaaring ayaw ng ­mommy mo na lumaki pa ang gulo sa buhay ninyo kung malaman ng babaeng kinakasama ng daddy mo na nagkikita pa rin ang mag-asawa, kaya’t sinabihan kang panatilihing lihim ang natuklasan mo.





Maaaring para sa kanilang dalawa, may perso­nal na problema silang mag-asawa, pero ayaw nilang masama pa sa problema ang mga anak nila. Ayaw nilang masali pa kayo sa nangyayari sa kanila, sapagkat mga bata pa kayo para pag-ukulan ng pansin ang problema ng mga matatanda.

Nasasaktan ka sa mga nangyayari sapagkat mahal mo ang iyong mga magulang, at gusto mong magkabalikan sila. Pero ayaw nilang makialam ka.

Ursula, ang magagawa mo lamang ay manala­ngin. Hingin sa Diyos na bigyan Niya ng liwanag ng isip ang iyong daddy para ihinto niya ang ginagawa niyang panloloko sa iyong mommy, magsisi siya sa kanyang kasalanan, at magkaroon siya ng bagong buhay. Kalooban ng Diyos na manatiling buo ang pa­milya. Ipagdasal mong bigyan ng Diyos ng karunu­ngan ang iyong mga magulang upang sila ay tulu­yang magkabalikan at mabuong muli ang i­deal family na nasaksihan mo noon. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom