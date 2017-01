Pari kay Duterte: Bigo ka kasi, kaya naninisi

Matapang na sinabi ng isang pari na hindi lamang matanggap ng isip ni Pangulong Rodrigo Duterte na bigo ito sa kampanyang sugpuin ang illegal drugs sa bansa kaya naghahanap ng masisisi at ang Simbahang Katolika ang napapagbuntunan nito.

Ayon pa kay Fr. Rex Arjona ng Diocese of Legazpi na hindi umano lubos na naiintindihan ng Pangulo ang tunay na katungkulan ng pamahalaan para masolusyunan ang problema ng ilegal na droga sa bansa.

Sagot ito ng pari sa maanghang na mga ata­keng binitiwan ni Pangulong Duterte sa Simbahan at sa lahat ng mga Obispo at kaparian kung saan pinuna ng huli na wala namang ginagawa ang Simbahan at sa halip ay panay satsat at batikos pa ang ipinupukol sa kanyang madugong ‘war on drugs’.

Naniniwala si Arjona na kaya nasi-single out ng Pangulo sa kanyang galit at pagmumura ang Simbahang Katolika ay dahil ito lamang ang naglalakas-loob na kumondena at deretsahang nagsasabi na mali ang extrajudicial killings (EJK) na lumalaganap sa bansa.

Puna pa ng pari, makaluma ang pamamaraang ginagamit ni Duterte kaya’t hindi ito nagtatagumpay sa kampanya laban sa illegal drugs. Sa ibang bansa umano ay mas isinusulong na ang “harm reduction policy” kaysa paggamit ng karahasan na ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon sa Pilipinas.

“The President is the number one encourager of murder,” deretsahang pahayag ng pari.

Hindi rin totoo na walang ginagawa ang Simbahan dahil isinusulong nito sa buong bansa ang “Harong Paglaom” na isang community-based drug rehabilitation program kung saan nagbibigay ito ng counseling hindi lamang sa mismong drug user at pusher kundi maging sa pamilya nito.

Kahapon ay umalma rin si Lipa Archbishop Ramon Arguelles at sinabing mali si Duterte na lahatin ang mga pari sa buong bansa na may ginagawang kasalanan habang nanunungkulan sa mga mananampalataya.

Idinagdag pa nito na hindi perpekto ang Simbahang Katolika ngunit hindi ito sagabal para magturo ng tama at naaa­yon sa batas ng Diyos.

“Churchmen are not perfect, nevertheless they are supposed to proclaim what is right and proper even if they themselves fall short of what they teach,” anang obispo.