Pari hinamon ni PDU30 na mag-shabu

Hinamon kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ibang pari na mag-shabu para maintindihan ng mga ito ang kanyang kampanya kontra illegal drugs sa bansa.

Ang hamon ay ginawa ni Duterte sa kanyang talumpati sa pagdalo nito sa ika-20 anibersaryo ng Premiere Medical Center sa Cabanatuan City, Nueva Ecija kahapon.

Muling pinuntirya ng puna ni Pangulong Duterte ang mga alagad ng Simbahang Katolika kaugnay sa patuloy na pagbatikos at paghagis ng sisi ng mga ito sa nangyayaring extrajudicial killings (EJK) sa Pilipinas.

“But I can be a, a…extra decent person all you have to do is just raise my hand and I will not do anything that is a sin against God…pati ang Diyos kung galit sa akin You are invited to come down and…Jesus Christ kayong mga bishops sige inyo na ‘yan, try to…here in invoking…hindi ko maintindihan talaga ang simbahan, alam nila, alam ng mga parish priests gaano kalala and yet they say extrajudicial killings…,” ani Duterte.

Para mas maunawaan umano ng ibang pari ang tunay na problema sa ilegal na droga, “kaya dapat ‘yung ibang pari mag-shabu para maintindihan nila. I recommend one or two of the bishops…eh sa kanila walang shabu pero asawa meron, pareho man kami ako pati ‘yung mga pari namin sa Davao ah pareho tig-dalawa, tatlong asawa, ay sus…‘Wag na tayong mag-…all the hypocrisy of…pretention,” wika pa ni PDU30.

Nagbanggit din ang Pangulo ng ilang paliwanag hinggil sa diumano’y mga “gawain” ng mga taga-simbahan.