Umalma si Novaliches Bishop Emeritus Teodoro Bacani Jr. sa na­ging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na may dalawa siyang asawa.

“If he said that, I pity him. Parang sira. I pray for him,” sa text message ni Bacani.

Sinabi pa nito na kung wala lang “immunity from suit” si Duterte bilang Presidente ay kakasuhan na niya ito ng defamation at libelo.

Una nito, sa talumpati ni Duterte kamakalawa sa Malacañang, muling binanatan ng Pangulo ang Simbahang Katolika dahil sa umano’y pakikialam nito sa kanyang kampanya laban sa droga maliban pa sa sinabi nito na may dalawang asawa si Bacani.

Tinawag pa nito ang mga lider ng Simbahan na “full of sh*t”.

Paliwanag ni Bacani, walang katotohanan na may asawa ito tulad ng sinabi ng Pangulo.

“I do not have even one wife. I hope anyone who says I have two will produce even one. Poor guys who can only use lies versus truth,” paliwanag pa nito.

Magugunitang sa kanyang talumpati sa idinaos na World Apostolic Congress on Mercy, pinuna ni Bacani ang patuloy na dumaraming mga napaslang at pinaslang sa ilalim ng pinaigting na kampanya laban sa droga mula nang maupo sa puwesto si Duterte noong nakaraang Hulyo 2016, at tinawag pa ni Bacani ang Philippine National Police (PNP) na “bringer of death”.

Samantala, tiniyak naman ng Simbahang Katolika na wala silang balak na gumanti sa mga patut­sada ng Pangulo kahit pa nga deretsahan silang minumura at tinatawag na ‘corrupt’ ng pinakamataas na pinuno ng bansa.

Ito ang inihayag ng vicar general ng Archdiocese of Capiz na si Msgr. Cyril Villareal sa panibago na namang mga atake ng Pangulo sa mga obispo at pari ng Simbahang Katolika sa bansa kasabay ng pakikipagharap sa mga naulilang pamilya ng 44 na mga kasapi ng PNP-Special Action Force sa Malacañang.





Sinabi ni Villareal na wala na silang magagawa kung ang Pangulo na mismo ang umaatake sa Simbahan subalit hindi pa rin magbabago ang posisyon nito sa ilang mga isyu katulad ng pagkondena sa madugong kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga at ang kanilang pagtutol sa parusang kamatayan.

Dagdag pa nito na hindi gawain ng isang Kristiyano ang gumanti.