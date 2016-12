Parang inutil ako sa BI — Morente

Inamin ni Bureau of Immigration (BI) Commissioner Jaime Morente na simula’t simula ay hindi na maayos ang pakikipagrelasyon nito sa trabaho kay Department of Justice (DOJ) Sec. Vitaliano Aguirre II.

Paliwanag ni Morente, nagsimula ang hindi maayos na kondisyon ng ugnayan nito kay Aguirre nang magpalabas ang huli ng department order na naglilimita sa kanya na mag-appoint ng BI personnel.

“The secretary of justice in the early days asked me to clear all the designations, all the issuance of orders with him. Which makes me, parang wala akong authority. Parang inutil naman ako sa bagay na ‘yun,” paglilinaw ni Morente.

Patunay umano nito na hindi maganda ang relasyon ng mga ito nang irekomenda ng kalihim kay Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng balasahan ng tauhan ng BI sa gitna ng bumabalot na kurapsyon umano sa kagawaran.

Sinabi pa ni Morente na tatanggapin nito ang anumang desisyon na ilalabas ni Duterte kung kailangan pa nitong manatili sa BI.

“I work based on the will and pleasure of the president. Whatever his decision will be on the fate of my bureau, whether I will be fired out or I will remain, I will respect it,” sa inilabas nitong kalatas.