Tinatangka umano ng Malacañang na pigilan ang imbestigasyon na gagawin ng Senado kaugnay sa extrajudicial killings (EJK) matapos ang bagong rebelasyon ng retiradong pulis na si SPO3 Arthur Lascañas.

Ayon ito kina Senador Leila de Lima at Antonio Trillanes kasabay ng pagsasabing nasa panic mode na umano ang Malacañang dahil sa paglantad at rebelasyon ni Lascañas na dumidiin kay Pangulong Rodrigo Duterte sa EJK.

Bunsod nito, agad na ipinatawag ng Pangulo para sa isang pulong ang mga kaalyado nitong senador kamakalawa sa Malacañang at ayon sa impormasyon, napag-usapan ang reopening ng EJK probe.

Sa naturang caucus, ang naging consensus ay ituloy ang EJK investigation.

“Yeah, may info, with some senators. I really do not know. Basta pinatawag sila immediately after ‘yung caucus dito (Senate),” ayon kay De Lima. Aniya, tila nasa panic mode na ang Malacañang dahil na rin sa bigat na pinsalang idudulot sa Pangulo sa naging rebelasyon ni Lascañas.

Maging si Trillanes ay kinumpirma ang umano’y ipinatawag na miting ng Malacañang sa mga kaal­yado nito.