Pang-morning na holdaper, tumiba

Mga gadgets at kita ng driver, konduktor at ng mga pasahero ang natangay ng tatlong hol­daper sa isang bus na kanilang biniktima kamakalawa ng umaga.

Nagreklamo sa tanggapan ng Manila Police District (MPD)-Police Station 5 sina Sebolino Marcos, 43, driver ng Calamba Mega Transport may rutang Lawton-Calamba; at Jayson Abustan, 29, bus conductor kapwa taga-Pagsanjan, Laguna para ireklamo ang tatlong lalaking nangholdap sa kanila sa loob ng bus dakong alas-nuwebe ng umaga.

Kinilala naman sa police gallery ang isa sa tatlong suspek na si ­Michael Lorenzo, 38, miyembro ng Sputnik Gang at residente ng 738 E. Rodriguez St., ­Pasay City habang inilarawan naman ng mga ­dalawang kasamahan nito na ­nakasuot ng ­jacket at bull cap.

Ayon sa mga biktima, umakyat umano ang tatlong suspek sa minamanehong bus ni Marcos na may plakang AAI9628 sa nabanggit na lugar at pagkaak­yat kaagad na tinutukan ng baril ang mga biktima at mabilis na nagsi­baba nang malimas ang kanilang mga gamit kabilang na rin ang gadgets at pera ng tatlo pang pasahero na hindi na sumama pang magreklamo.