Pamilya Pawa masama ang loob sa gobyerno

Masama ang loob ng pamilya ng Pinay overseas Filipino worker (OFW) na si Jakatia Pawa sa na­ging proseso ng pagbitay sa kanilang kaanak sa Kuwait.

Sa panayam ng isang himpilan ng radyo, sinabi ni Airforce Lt. Col. Angaris ‘Gary’ Pawa, kapatid ni Jakatia, na masakit para sa kanilang pamilya na mismong sa kapatid niya nalaman ang nakatakdang pagbitay dito.

Wala man lamang umanong paunang abiso mula sa gobyerno tungkol sa kasasapitan ng kanyang bunsong kapatid mula sa pagkakakulong sa Kuwait.

Idinitalye nito ang hu­ling tawag ni Jakatia kamakalawa ng madaling-araw kung saan naghabilin na ito na alagaan ang naiwang mga anak dahil tuloy na ang bitay sa kanya na siya ay bibitayin

Giit ni Pawa, dapat ang embahada ng Pilipinas sa Kuwait ang tumawag sa kanila at nagsabi kaugnay sa pagbitay sa kanyang kapatid.

“Masakit para sa a­ming pamilya, dahil nangga­ling mismo sa kapatid ko. Dapat ‘yung embahada ng Kuwait ang tatawag sa akin, sa aming pamilya.” pahayag ni Pawa.

Pakiramdam ni Pawa, tila pinabayaan sila ng gobyerno dahil ilang administrasyon na ang nagdaan pero walang naging pag-usad sa kaso ng kanyang kapatid.

Nailibing na

Nailibing na ang Pinay overseas Filipino wor­ker (OFW) na si Jakatia Pawa matapos itong bitayin sa Kuwait.

Ito ang kinumpirma ni Philippine Ambassador to Kuwait Rene Villa kung saan agad aniyang inilibing si Pawa sa isang sementeryo sa Kuwait.

Dinala aniya ang mga labi ng OFW sa isang prayer hall kung saan ilang Kuwaiti rin ang nakiramay.





Kinunan din umano ng litrato at naging maayos ang paglilibing kay Pawa at ang agarang paglilibing ay alinsunod sa Islam tradition.

Ipinadala na rin aniya ang larawan sa Department of Foreign Affairs (DFA) sa Pilipinas upang ipakita sa pamilya ni Pawa.

Pagkatapos ay dinala ang mga labi ni Pawa sa libingan at naroroon ang mga opisyal ng embahada ng Pilipinas habang ginagawa ang paglilibing.

Hinatulan si Pawa ng kamatayan noong 2007 dahil sa pagpatay umano sa 22-anyos na anak na babae ng kanyang employer.

Deployment ban

Hiniling ng isang mambabatas na magdeklara muna ng ban sa pagpapadala ng domestic helpers sa Kuwait.

Sa inihaing House Resolution 558 ni ACTS OFW Rep John Bertiz sinabi nito na isa ang Kuwait sa mga lugar sa Middle East na may pinakamataas na kaso ng pang-aabuso sa mga Household Service Workers (HSWs).

DFA at DOLE hugas-kamay

Hugas-kamay ang mga ahensya ng pamahalaan sa nangyaring pagbitay sa Pinay overseas Filipino worker (OFW) sa bansang Kuwait.

Kapwa dumipensa ang Department of Fo­reign Affairs (DFA) at Department of Labor and Employment (DOLE) na nagsabing ginawa lahat ng kanilang makakaya upang maisalba ang buhay ng Pinay OFW na si Jakatia Pawa.

Sinabi ni DFA spokesman Charles Jose, hindi nagkulang ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong na legal sa natu­rang OFW.

Scholarships, tulong pinansyal

Samantala, pinamamadali ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ang pagkakaloob ng tulong pinansyal sa pamilya ni Pawa.

Maliban sa college scholarship, bibigyan din ang pamilya ni Jakatia ng P120,000 financial assistance, kasama na ang P20,000 funeral assistance.