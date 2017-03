PALAYAIN SI DE LIMA

Dalawang international organizations, isa ay kalipunan ng mga huwes at abogado sa buong mundo at ang isa naman ay anti-drug group, ang umaapela ngayon sa gobyerno ng Pilipinas na palayain mula sa “hindi makatarungang pagkakakulong” si Sen. Leila de Lima.

Sa inilabas na kalatas ng International Commission of Jurists (ICJ), isang Geneva-based group ng mga huwes at abogado sa buong mundo na nagbibigay ng proteksyon sa karapatang pantao sa pamamagitan ng rule of law, iginiit nito na kailangang itigil na ng administrasyong Duterte ang anumang harassment laban kay De Lima at sa iba pang kritiko ng kasalukuyang pamahalaan.

“The ICJ calls on the Philippine government to immediately release Senator De Lima and immediately stop any further acts of harassment against her and other public critics of the government,” ayon kay Regional Director for Asia and the Pacific Sam Zarifi.

Naniniwala ang global judges and lawyers na ang drug charges laban kay De Lima ay “fabricated”, politically motivated at isang lantarang judicial persecution ang ibinabatong mga kaso sa senadora na ngayo’y nakakulong sa Custodial Center ng Philippine National Police.

Idinagdag pa ng mga ito na nais lamang patahimikin si De Lima ng administrasyong Duterte kung kaya’t ipinakulong ito sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong may kinalaman sa ilegal na droga.

“If the government really wants to defeat the illegal drug trade, there should be more prosecutions before domestic courts. We do not see this, however. We only see active persecution of those who are critical of the President’s ‘war on drugs’,” sabi pa ni Zafiri.

Samantala, ayon naman sa isa pang international advocacy group, na Global Commission on Drug Policy (GCDP), nababahala ito sa sinapit na kalagayan ni De Lima.

“We are hopeful that the presumption of innocence will be upheld and that Senator De Lima will soon be released from pre-trial detention,” ayon sa kalatas ng GCDP.