Palasyo: ‘Yung inflation, dikta rin ng ‘labas’

Hindi man “ideal” para sa nakararaming Pinoy ang pagtugon ng gobyernong Duterte sa antas ng inflation, dapat maunawaan ng publiko, ayon kay presidential spokesman Ernesto Abella na malawak ang menu ng trabaho ng Pangulo.

Sa kabila nito, nilinaw ng palace official na pinagsisikapan na itong aktuhan ng kasalukuyang administrasyon.

Base sa latest Pulse Asia Survey, 84% ng mga Pinoy ang aprub sa diskarte ng Duterte administration pagdating sa pagsugpo ng kriminalidad pero malamya sa pagtugon sa inflation o pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng mga panguna­hing bilihin.

“…we need to understand that our President is working with a wide range, meron siyang mala­wak na menu kumbaga ano, na ginagawa. Now, ‘yung inflation po, it’s not something that we can unilaterally control. It’s something that is also dependent on the worldwide economic conditions, so, but ang kuwan, is we need to understand that our… kaya nga po minsan na-misunderstand ‘yung ating mga economic managers because syempre, meron silang ine-exercise na fiscal discipline ‘no,” paliwanag ni Abella sa isang panayam kahapon.