Palasyo kay Maxine: Good luck!

Good Luck!

Ito ang ipinaabot na mensahe ng Malacañang kay Miss Universe candidate Maxine Medina na tatangkaing hablutin ang korona sa ikalawang sunod na taon sa grand coronation ngayong Lunes.

Wala pang kasiguruhan kung pupunta si Pangulong Rodrigo Duterte sa SM MOA Arena upang saksihan ang pagrampa ng mga pinakamagagandang babae sa balat ng mundo at sa pagpili sa Miss Universe 2016.

“We have yet to check out on the President if he would really intend to go or not. Wala pa tayong official statement on that matter. But then bukas naman na so we’ll wait,” wika ni Presidential Communications Office (PCO) Assistant Secretary Ana Maria Paz Banaag sa interview ng government run station DzRB.

Sino man ang palaring manalo, sinabi ni Banaag na wagi pa rin ang Pilipinas dahil naipakita natin sa buong mundo kung ano ang mayroon tayo.

“What is important is that naramdaman ng ating mga kandidata sa Miss Universe kung gaano kaganda ang ating mga lugar sa Pilipinas at gaano ka-hospitable ang mga Pilipino,” katuwiran pa ng Palace official.