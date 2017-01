Palace off’l nagpasiklab, na-cut sa ere

Isang Malacañang official ang ganadung-ganadong nagpasiklab sa isang radio interview at nagsu-suhestyon pa na dapat ay live din sila sa Facebook pero mistulang minalas at ilang beses naputol ang panayam sa kanya sa ere hanggang sa hindi na natuloy ang interview.

Sa panimula ng interview kay Presidential Communications Office (PCO) Sec. Martin Andanar ng radio station dzRB kahapon ng umaga, inalaska nito ang host ng programa.

“Happy New Year to your listeners and to your viewers. Teka, naka-Facebook Live ka ba o sa radyo ka lang nagla-live?” bungad ni Andanar sa host ng programa na si Albert Sebastian.

“Mag-Facebook Live ka na, 2017 na, Albert,” hirit ni Andanar. Ang Radyo ng Bayan ay isang government-run radio network na hawak ng tanggapan ni Andanar.

Pero nakakailang minuto pa lang sila sa interview ay naputol na ang linya ng komunikasyon kung kaya’t muling kinontak ang PCO chief pero muli ding napuputol ang linya hanggang sa tuluyan nang putulin ang interview sa ika-apat na pagkawala sa ere ng kalihim.